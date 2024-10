Así se refleja la llegada del temible huracán Milton en la red social X

El huracán Milton genera una gran preocupación en los residentes del estado de Florida, en Estados Unidos, ya que se espera que este sea uno de los huracanes más poderosos de la historia, con potencial para causar daños significativos.

Distintos usuarios de la red social X, publicaron videos de cómo se espera la llegada del fenómeno meteorológico a Florida.

Avión cazador de huracanes sobrevolando el Milton:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Imágenes del Huracán Milton desde el espacio:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vistas del huracán tomadas por la Estación Espacial Internacional:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El huracán comenzó a tocar tierra en la Península de Yucatán:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Huracán Milton en Cancún:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Evacuación masiva en Tampa, Florida:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

Here's a look at folks headed north on I-75 as #HurricaneMilton is due to make landfall mid week. This is about 60 miles north of #Tampa and as you can see the left shoulder is now open to add another lane to help people move along. All tolls in FL also suspended. @knxnews pic.twitter.com/nJmc1cA9qc