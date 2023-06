Aparecieron miles de peces muertos en la costa de Texas

Miles de peces muertos arrastrados por la corriente aparecieron el pasado viernes en una playa de las costas del golfo de México, en el estado de Texas, Estados Unidos.

Según informaron los expertos al diario New York Post, la muerte de las miles de Brevoortias o Lachas (especie a la que pertenecerían los peces) habría sido causada por las altas temperaturas del agua, que hacen que se reduzca la cantidad de oxígeno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuando el agua supera los 21 grados centígrados se vuelve difícil para los peces obtener suficiente oxígeno para sobrevivir.

"Las aguas poco profundas se calientan más rápido que las más profundas, por lo que, si un banco de lachas queda atrapado en las aguas poco profundas cuando estas comienzan a calentarse, los peces comenzarán a sufrir hipoxia", explicaron en las redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

???? | #BREAKING: Tens of thousands of dead fish found along the Gulf Coast of Texas. Authorities attribute this phenomenon to "oxygen depletion." The discovery of thousands of lifeless fish on a Texas beach raises concerns. pic.twitter.com/ssrol1nMQV