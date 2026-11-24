Instituto y River jugarán los cuartos de final en Alta Córdoba el sábado a las 22
Será en el estadio de Instituto, con presencia exclusiva de público local y sin venta de entradas para visitantes.
24/11/2026 | 10:02Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto jugará en casa ante el Millonario.
Instituto recibirá a River en Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura, según se dio a conocer en la mañana de este martes.
El encuentro quedó programado para el sábado 28 de noviembre desde las 22.
De este modo, el conjunto cordobés afrontará la instancia decisiva en su propio estadio, con el respaldo de su gente en una definición de eliminación directa.
Condiciones de asistencia y público local
El partido contará únicamente con público local, ya que no habrá venta de entradas habilitada para los hinchas del equipo visitante. La medida define el marco de concurrencia para el compromiso del fin de semana en la capital cordobesa.
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El debate previo sobre el estadio y el Kempes
En las horas previas a la confirmación oficial, el estado del campo de juego del estadio de Alta Córdoba había sido motivo de análisis y debate, por lo que el estadio Mario Alberto Kempes figuraba como una opción alternativa para albergar el encuentro. Finalmente, la definición mantuvo el cruce en la cancha de la Gloria para la noche del sábado.
Lectura rápida
1. ¿Qué evento se llevará a cabo?
Instituto recibirá a River en los cuartos de final del Torneo Clausura.
2. ¿Quiénes son los equipos involucrados?
Los equipos involucrados son Instituto y River.
3. ¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en Alta Córdoba.
4. ¿Qué condiciones habrá para el público?
El partido contará únicamente con público local, sin venta de entradas para hinchas visitantes.