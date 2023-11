Instituto logró un agónico triunfo ante Argentinos y se aseguró la permanencia

Instituto le ganó a Argentinos por 2 a 1 como visitante, en la continuidad de la 12da. fecha de la zona A de la Copa de la Liga, y se salvó del descenso.

Los goles fueron de Adrián Martínez (25m. PT, de penal) y Jonás Acevedo (52m. ST) en el conjunto cordobés y Luciano Gondou (35m. ST) para el local.

Ahora, Instituto llegó a 18 puntos y se metió en zona clasificatoria a los cuartos de final, además de asegurarse la plaza en Primera. La 'Gloria' también le aplicó un nuevo golpe a Argentinos (12).

El club de La Paternal demostró intención de ganar el partido desde el primer minuto, con diferentes situaciones desperdiciadas entre Gabriel Ávalos y Luciano Gondou y el dominio total de la zona media.

Instituto pareció sentirse cómodo con la planificación de esperar, apretar en diferentes sectores y apostar por una salida rápida para Adrián Martínez, el solitario punta que colocó en el inicio.

Las buenas intenciones de Argentinos se diluyeron en la monotonía de su juego, que con el correr de los minutos se volvió repetitivo y previsor para el rival, al punto que nunca se animó a romper por el medio y solamente buscaron por las bandas.

