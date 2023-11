Cavagliatto, tras la asamblea de socios: "Proyectamos un Instituto a 10 años"

Instituto realizó este martes a la noche la asamblea general ordinaria de socios, presidida por Juan Manuel Cavagliatto junto con los principales referentes de la comisión directiva.

El balance –cerrado al 30 de junio pasado– arrojó un superávit de 315 millones de pesos. El contador Javier Feiguin destacó: "En esta ocasión se ha logrado equilibrio económico sin apelar a la venta de jugadores".

En la asamblea se aprobó la memoria, el balance general y el informe de la comisión revisora de cuentas.

Una vez finalizada, el presidente Cavagliatto dialogó con los medios presentes, entre ellos Cadena 3, y destacó: “El primer objetivo que tuvimos fue recuperar la identidad y la confianza. Los resultados están a la vista”.

“Lo peor que podés hacer en un proyecto es quemar pasos. No vamos a quemar nada de acá a 10 años”, declaró. “Siempre hay formas de crecer. Estamos viendo un instituto a 10 años. Los procesos tienen tiempo”, agregó.

Respecto a la situación de Adrián “Maravilla” Martínez, Cavagliatto aseguró que quieren que continúe en el club, pero "no es una situación fácil". “Seguimos buscando la vuelta para encontrar la posibilidad de que el siga. No es que no lo valoremos como jugador, es una cuestión meramente económica”, aclaró.