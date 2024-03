Galassi, tras crítica de Milei a Bonfatti y Binner: "Mucha ignorancia y mala fe".

El diputado provincial y ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe, Rubén Galassi, afirmó este miércoles que las opiniones del presidente Milei sobre la situación en la provincia son “de mala fe y mucha ignorancia” y que espera que “recapacite”.

En la víspera, Milei dijo que la situación que se vive en Rosario era un problema del "narcosocialismo", generado por los ex gobernadores (socialistas) Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

"Poner socialistas en el Gobierno no es gratis, no solo destruyen la economía, sino todo lo que tocan. Es el primer punto para entender quiénes son los responsables del desastre que tiene hoy Rosario", comentó el jefe de Estado.

En diálogo con Informados al Regreso por Cadena 3, Galassi, quien fue funcionario de ambos ex gobernadores señalados por el Jefe de Estado, expresó: “Es una gran irresponsabilidad, además de muchísima mala fe. Paradójicamente, se da cuando pareciera que el gobierno se va a hacer cargo de algo que venimos demandando desde hace más de 10 años”.

“No desconocemos la responsabilidad de autoridades locales, pero es un flagelo, un cáncer universal. Hace poco vimos lo que paso en Guayaquil cuando una banda tomo rehenes en un canal de televisión. Nadie supuso que es un problema de la ciudad, es del país, Ecuador en ese caso. Nadie hace una valoración ideológica, sino que se asumen las medidas necesarias para afrontarlo”, profundizó.

En esa línea, valoró lo hecho por los gobiernos provinciales. “Santa Fe, con sus herramientas, ha metido presos a la mayoría de los cabecillas de estas bandas, que lamentablemente desde las cárceles, muchas federales, seguían manejando el delito”.

“Admitimos que pudimos haber tenido errores y no haber hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Santa Fe tiene una ley que decomiso los bienes de los narcos. La Nación recién ayer o esporádicamente se plantea el tema de la extinción de dominio que es pegarles donde más les duele. Y la justicia federal en Santa Fe, precisamente en Rosario, tiene la misma estructura que tenía en el año 1974. La mayoría de los delincuentes que hoy están con condena, son condenados por la justicia provincial por homicidios o asociación ilícita. Muy pocos con el delito de narcotráfico”, detalló el actual legislador santafesino del Partido Socialista.

Y añadió: “Hace años que Santa Fe plantea el por qué pasa esto en Rosario. Negar la ubicación geográfica, donde están instalados casi 50 puertos de ultramar, poder donde sale buena parte de la droga que se consume en países de mayor nivel económico en el mundo, donde confluyen rutas nacionales que vienen del norte, rutas marítimas. La droga no se produce en Rosario: viene de Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil. ¿Quién debe controlar las fronteras? El gobierno nacional, lo mismo los ríos. Las personas que entran y salen es Migraciones, Aduana que es lo que entra y sale de mercadería. AFIP y UIF trabajar para detectar dinero negro”.

Por último, consultado sobre el reciente envío de refuerzo de fuerzas federales, Galassi consideró: “Debe asumirse en esa escala. Cuando uno suma Prefectura, Gendarmería y demás, son miles de hombres. No pueden venir 300. Tiene que venir un número importante. Que no se siga perdiendo el tiempo porque en el medio se pierden vidas inocentes. El problema del narcotráfico no tiene ideología política, es un gran negocio de bandas criminales, una tragedia para la sociedad”.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Lucas Correa.