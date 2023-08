Quiénes son las cordobesas que irán al Mundial de Fútbol para Ciegas

Del 18 al 27 de agosto, Las Murciélagas, la selección argentina femenina de fútbol para ciegas participarán del mundial de la disciplina que se jugará en Birmingham, Inglaterra.

En el histórico evento también estarán las delegaciones de Inglaterra, Alemania, Japón, India, Ghana, Costa de Marfil y Mali.

En el equipo que dirige Gonzalo Abbas Hachaché hay cinco cordobesas: Constanza Carrizo, Elena Quinteros, Gracia Sosa, Yohana Aguilar y la arquera Melisa Flores.

Elena tiene 32 años y comenzó a jugar en 2017. Conoció el deporte cuando la llevaron desde la fundación Todo por Vos de Río Ceballos a conseguir el número de Lucas Rodríguez, el cordobés que cosechó medallas junto a Los Murciélagos.

“No tenía idea de que ya se había formado un equipo en Córdoba para ciegos y me consiguieron el contacto. Tuve una entrevista, pude ver cómo se jugaba y eso no sólo me ayudó a jugar fútbol, sino también en muchas cuestiones personales. Me independicé un poco y eso me abrió las puertas en lo personal y en otros logros y competencias”, contó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Elena se sumó al equipo cordobés Las Guerreras y en 2019 a la Selección de Fútbol para Ciegas.

Ir al mundial es algo es un orgullo. “Por la pandemia se canceló y en ese momento fue una frustración pero seguimos entrenando y ahora tenemos la oportunidad de que el fútbol femenino juegue un mundial y representar a Argentina”, agregó.

Gracia Sosa tiene 33 años, es fanática de Boca y su ídolo es Messi, también juega para Las Guerreras de Córdoba. Su acercamiento al fútbol fue a través de otras disciplinas como el atletismo y remo. Comenzó a jugar cuando el deporte todavía era mixto, o de varones porque no había un equipo sólo de mujeres.

“Por el atletismo dejé el fútbol. En 2012, cuando Gonzalo Abbas me buscó yo estaba en el CeNard y no me podía comprometer porque no vivía en Córdoba, en 2014 me buscó otra vez y en 2016 yo lo busqué y ahí empecé en Las Guerreras”, recordó.

Gracia siempre quiso que se armara un equipo de mujeres y en 2019 cuando arrancaron Las Murciélagas no abandonó más el fútbol.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También está contenta con el mundial y asegura que es un pasito más en la carrera y consolidación del equipo. “Estamos felices, lo venimos peleando desde hace tiempo, todos los entrenadores. Nosotros y ellos entrenando y aportando lo que se pude y ayudando a que este sueño se haga realidad”, manifestó.

En cuanto a las expectativas asegura que vienen entenando desde hace tiempo y tienen muy buen nivel. “Esperamos llegar a este mundial y al podio, sino es un aprendizaje, una experiencia para todos”, señaló.

Melisa Flores es la arquera del conjunto, ella no tiene discapacidad visual, porque en el fútbol para ciegas la única jugadora que ve es justamente quien está en esta posición.

Tiene 31 años y es hincha de Belgrano. Conoció el deporte por medio de un amigo, durante un curso que compartieron juntos. Él es jugador del equipo masculino de fútbol para ciegos Los Guerreros.

“Me invitó a ver un partido y quedé super sorprendida. El interés por el deporte empezó cuando los vi jugar por primera vez, quedé super asombrada por la pasión con la que entregaban todo en la cancha, sin límite alguno”, recordó.

Meli se sumó a Las Murciélagas por el año 2018, en una preselección que se hizo en su momento. Luego dejó de participar por un tiempo y se sumó nuevamente a la selección en el año 2021, pero en el mientras tanto, para poder ser parte del conjunto nacional continuó manteniendo un nivel competitivo en Las Guerreras, que es el equipo cordobés de fútbol para ciegas.

Confiesa que jamás se imaginó que iba a participar de un mundial: “Yo comencé esta locura desde cero. El fútbol fue el único deporte que hice en mi vida, quería aprender sobre fútbol sala para ciegos porque la verdad nunca antes lo había visto y menos escuchado”.

Así, lo que comenzó como un hobbie para Melisa, se convirtió en una pasión con el compromiso de competir, ser parte del equipo y ahora de las Murciélagas para representar al país.

Yohana Aguilar, por su parte destacó la importancia que ha tenido en Córdoba el desarrollo de este deporte y su difusión en el país y en el mundo. La otra cordobesa que también integra el plantel es Constanza Carrizo.