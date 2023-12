"Gaza es una cárcel a cielo abierto”, dijo un argentino de Médicos Sin Fronteras

Andrés Carot es argentino y médico cirujano de Médicos Sin Fronteras hace 14 años, recientemente estuvo tres semanas en la Franja de Gaza (epicentro del conflicto entre Israel y Hamas desde el 7 de octubre) y describió la ciudad como “una prisión a cielo abierto”.

“Lo particular fue ver llegar a una guardia tantos muertos y heridos como nunca antes, la gran mayoría eran nenes y mamás”, contó a Cadena 3 el profesional que ya intervino en más de 33 misiones en conflictos armados.

En ese sentido, comentó: “Estoy acostumbrado a trabajar en conflictos donde hay arribo masivo de pacientes y elegir a quién operar de acuerdo a los recursos y a la gravedad de los pacientes”.

Asimismo, indicó que, como muchos dicen, la Franja de Gaza es una prisión a cielo abierto, porque la gente no puede entrar y salir en tiempos normales. “No hay lugar seguro, no hay día que no se escuche un bombardeo, los hospitales se convirtieron en lugares donde vive gente y están colapsados”.

“Tengo mi vida fuera de Médicos Sin Fronteras, vivo en Buenos Aires, tengo la contención de mi familia y mi pareja. Hago misiones de dos o tres meses y luego no trabajo, pero esto es una pasión para mí”, sostuvo.

Entrevista de Rodolfo Barili.