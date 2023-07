Van der Sar salió de terapia intensiva tras el derrame cerebral que sufrió

El exarquero neerlandés Edwin Van der Sar, quien fue figura del Manchester United y el seleccionado de su país, abandonó la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) de un hospital en Croacia luego de sufrir un derrame cerebral y agradeció el apoyo que recibió en las redes sociales.

"Queremos agradecer a todos por todos los excelentes mensajes de apoyo. Estoy feliz de compartir que ya no estoy en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, todavía estoy en el hospital. ¡Espero volver a casa la próxima semana y dar el siguiente paso en mi recuperación!", publicó Van der Sar en su cuenta de Twitter, con una foto junto a su esposa, Annemarie.

