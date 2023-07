Edwin Van der Sar debió ser internado por una hemorragia cerebral

El exarquero neerlandés Edwin Van der Sar fue internado este viernes por una hemorragia cerebral pero se encuentra "estable", según comunicó el Ajax de su país, donde se desempeñó como director general hasta junio.

"El viernes, Edwin van der Sar ha tenido una hemorragia alrededor de su cerebro. Actualmente está en el hospital en la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable", comunicó Ajax en Twitter.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9