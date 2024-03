Una niña recibió un pelotazo de Messi y la reacción de su familia se viralizó

El sábado pasado, el astro del fútbol Lionel Messi brilló en el partido entre el Inter de Miami y Orlando City, conocido como el Clásico del Sol debido a la ubicación de ambos equipos en Florida.

En el encuentro, Messi anotó dos de los cinco goles que aseguraron la victoria para el equipo dirigido por el Tata Martino. Esta no es la primera vez que Messi logra un doblete contra Orlando City; de hecho, es la cuarta vez desde su llegada a Las Garzas. Además, el uruguayo Luis Suárez también contribuyó con dos goles, mientras que el finlandés Robert Taylor agregó uno más.

Sin embargo, lo que realmente se destacó en el cotejo fue la reacción de una familia de simpatizantes presente en el estadio Chase. Su momento se volvió viral cuando Messi, sin querer, le pegó un pelotazo a una niña.

El tenso momento ocurrió en los últimos minutos del partido, cuando las Garzas ya tenían una ventaja de cinco goles sobre el Orlando City. El árbitro otorgó un tiro libre al Inter Miami cerca del área, una oportunidad ideal para aumentar aún más la diferencia. Messi, en busca de su tercer gol de la noche y para asegurar una victoria por 6 a 0, disparó hacia el arco. Sin embargo, su tiro salió fuera de la cancha y aterrizó en una niña pequeña que estaba sentada junto a su familia.

La niña llevaba la camiseta suplente del Inter Miami, un chupete rosa a juego, un moño en su pelo y un peluche en su regazo. El curioso momento quedó capturado en video y se convirtió en un auténtico viral. La reacción de la niña y su familia, la sorpresa y la ternura, conmovieron a propios y extraños alrededor del mundo. A veces, incluso los errores de los grandes jugadores pueden generar momentos inolvidables en el fútbol.

Messi : le mete un pelotazo a una nena sin querer



El padre : TE LO DIO MESSI HE, NO LLORES QUE NO PASA NADA JSJAJSJAJSJ pic.twitter.com/aGTPdHRIAk