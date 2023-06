Un gol de Messi, elegido como el mejor de la Champions 2023

Mientras Lionel Messi disfruta de sus vacaciones y aguarda por su desembarco al Inter de Miami, la Uefa no se olvidó del astro argentino y lo distinguió con un premio individual al mejor gol de la Champions League 2023, que coronó al Manchester City y en la que el París Saint-Germain (PSG) apenas pudo alcanzar los octavos de final.

La conquista destacada de la competencia fue obra del rosarino frente al Benfica de Portugal, por la fase grupos, en el inicio de la temporada y previo al Mundial Qatar 2022, que finalmente conquistó con la Selección argentina.

El 5 de octubre, el PSG viajó para visitar al conjunto de Nicolás Otamendi y, en ese entonces, Enzo Fernández, por la tercera jornada del Grupo H. Messi abrió el marcador para los de Francia con una auténtica joya, fiel a su estilo, abriendo la cara del pie izquierdo.

/Inicio Código Embebido/

The Goal of the Tournament results are in... ??



Congrats, Leo Messi! ??#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1