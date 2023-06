"Tata" Martino, en el Inter Miami: "Hablé con Messi de venir a tener éxito"

El entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino fue presentado en el Inter Miami de la MLS, en el que tendrá a Lionel Messi como flamante refuerzo y, aseguró que ya tuvo contacto con el campeón del mundo y que decidieron venir para "tener éxito".

"Hablé con Leo (Messi) de venir a tener éxito, ganar y competir bien. No lo asocien con vacaciones: viene a competir, no a no competir", comenzó Martino en su presentación en el club del británico David Beckham.

Asimismo, añadió: "La presencia del mejor jugador de la historia abrirá un panorama para el crecimiento de la MLS. Su presencia jugando en esta liga la hará mejor".

Posteriormente, Martino se expresó sobre la posibilidad de tener en sus filas al capitán de la selección argentina y al multicampeón español Sergio Busquets: "Nosotros queremos competir. Ellos vienen de competir, vienen de ganar la Copa del Mundo y de ganar la Liga de España".

"Nuestro objetivo es armar un equipo de ahora hasta el 2024. Uno de ellos es llegar a playoffs. Mientras podamos, no vamos a dejar de intentarlo", explicó Martino, que toma las riendas de un equipo que marcha último en la Conferencia Este con 15 unidades y a 13 puntos del Orlando City, equipo que ocupa la última plaza para la siguiente etapa.

Por último, volvió a hacer énfasis en el fútbol de la MLS, en el cual tendrá su segunda experiencia luego de dirigir y ser campeón con el Atlanta United: "Todo Estados Unidos está revolucionado. La liga tiene una evolución permanente; la muestra son los jugadores que están en Europa. Hay un proceso que ha comenzado".

Cómo le fue al Tata Martino dirigiendo a Lionel Messi

Martino dirigió a Messi en 66 partidos entre Barcelona y la Selección argentina, en donde el campeón del mundo marcó 54 goles.

El "Tata" llegó al club catalán a mediados de 2013, donde se coronó campeón de la Supercopa de España y fue el único título en la temporada.

Luego, perdió la final de la Copa del Rey ante Real Madrid y quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League ante el Atlético Madrid de Diego Simeone. En esa temporada, el astro argentino convirtió 41 goles en 46 partidos.

En la selección argentina, el entrenador asumió a mediados de 2014, luego de la salida de Alejandro Sabella tras ser subcampeón del Mundial de Brasil 2014.

Al mando de la "Albiceleste" llegó a la final de la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos, donde cayó en ambas por penales ante Chile. Messi participó de 20 encuentros y anotó 13 goles con Martino como técnico.