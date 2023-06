Gerardo "Tata" Martino dirigirá a Messi: fue confirmado como DT de Inter Miami

Gerardo "Tata" Martino fue designado nuevo entrenador de Inter Miami, el próximo equipo del crack rosarino Lionel Messi, confirmó el club que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos en su página oficial.

“Estoy muy emocionado de unirme a un gran club como Inter Miami y sé que juntos podemos lograr cosas importantes”, señaló Martino a la página oficial del club, en su regreso a la MLS luego de su paso por Atlanta United entre 2017 y 2018.

“We are very happy to be able to welcome Tata to Inter Miami. We feel he is a coach who matches our ambitions as a club and we’re optimistic about what we can accomplish together. Tata has coached at the highest levels and we believe that experience will be hugely beneficial to… pic.twitter.com/KkBrgoq0pZ