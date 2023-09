Osimhen quiere denunciar al Napoli y no saludó a sus compañeros

En las últimas horas surgió un escándalo en el vigente campeón de Italia, Napoli, cuando el club subió a sus redes sociales dos videos burlándose de su máximo goleador: el delantero nigeriano Víctor Osimhen.

El Napoli subió un video del penal errado por el delantero ante Bologna acompañado por el audio del trend “give me penalty, please”. Además, el club posteó otro video en el cual comparaban el pelo del nigeriano con un coco.

El club borró ambos videos de inmediato ante el enojo del goleador.

El representante de Osimhen declaró ante la increíble situación: “Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales y cualquier iniciativa útil para proteger a Víctor”.

Además, agregó: “Es un hecho grave, que provoca un daño gravísimo al jugador y se suma al trato que está sufriendo el chico en el último periodo entre juicios mediáticos y fake news”.

El delantero borró de su cuenta de Instagram todas sus fotos con la camiseta del club.

Victor Osimhen arriving @ Napoli’s team hotel ahead of Udinese game after the public statement considering legal action against the club ??????



Not greeting Demme and Zielinski but shaking hands with team manager Santoro.



?? @GennyDelVe — Enzo Buonopic.twitter.com/D1agIktIiE