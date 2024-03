¿Messi y Di María a los Juegos Olímpicos? Lo que dijo Mascherano

Javier Mascherano dejó la puerta abierta en cuánto a la posibilidad de que Lionel Messi vaya a los Juegos Olímpicos: "Lo invitamos y quedamos en hablar más adelante, su temporada recién está comenzando". Contó en diálogo con TyC Sports.

Por el lado de Di María, "Masche" no dejó lugar a suspicacias: "Ángel nos dijo que no. La razón es muy noble, me dijo que no quiere quitarle el lugar a otro jugador".

/Inicio Código Embebido/

???"A LEO LE HEMOS HECHO LA INVITACIÓN DE PODER ACOMPAÑARNOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS. QUEDAMOS EN VOLVER A HABLAR. NO ES UNA SITUACIÓN FÁCIL"



??? Javier Mascherano confirmó en @Liberotyc que invitó a Messi para que integre el plantel Albiceleste de París 2024. pic.twitter.com/65rhPIH1AO — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2024

/Fin Código Embebido/

Ambos formaron parte del último plantel que se colgó la medalla dorada en la competencia: Beijing 2008.

El torneo es sub 23, a excepción de tres jugadores, por lo que podrían tener lugar algunos miembros de la "Scaloneta", aunque queda muy cerca de la Copa América, lo que podría complicar las cosas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/