Jürgen Klopp anunció de manera sorpresiva su salida del Liverpool: los motivos

El DT Jürgen Klopp dejó shockeado al fútbol inglés al revelar que se irá del Liverpool al finalizar la temporada.

La noticia la dio un día antes de disputar su correspondiente partido de la 4ª ronda de FA Cup ante el Norwich City,

Aunque el técnico alemán tenía contrato hasta 2026 con el equipo de Anfield, Jürgen Klopp adelanta dos años su marcha de Liverpool.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Me estoy quedando sin energía", dijo Klopp en una entrevista con los medios del club en la que explicó los motivos de su partida. "No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez", agregó.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/