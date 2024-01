Con un gol de Enzo Fernández, el Chelsea ganó y avanzó de ronda en la FA Cup

Chelsea, que tuvo a Enzo Fernández entre los titulares y anotó un tanto, goleó por 4-0 al Preston North End, equipo del Championship, y avanzó a los 16avos de final de la FA Cup.

Con los goles del albanés Armando Broja, el brasileño Thiago Silva, Raheem Sterling y Fernández, Chelsea luchó bastante en la primera etapa pero en el completó barrió al Preston y seguirá su camino en la copa más importante de Inglaterra.

Right place. Right time.



Enzo Fernández extends @ChelseaFC's lead following a VAR check ??#EmiratesFACup pic.twitter.com/WuMDhHP7sT — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 6, 2024

Por otra parte, el Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez, que tuvo algunas participaciones cruciales en el partido, venció por 1 a 0 al Middlesbrough con el único tanto del polaco Matthew Cash y sigue con recorrido en la FA Cup.

Los demás duelos de la jornada tuvieron estos marcadores: Wimbledon 1-3 Ipswich Town; Coventry City 6-2 Oxford United; Maidstone 1-0 Stevenage; Millwall 2-3 Leicester City; Sunderland 0-3 Newcastle United; Blackburn Rovers 5-2 Cambridge; Gillingham 0-4 Sheffield United; Plymouth 3-1 Sutton United; Queens Park Rangers 2-3 Bournemouth; Southampton 4-0 Walsall; Stoke City 2-4 Brighton; Watford 2-1 Chesterfield; Sheffield Wednesday 4-0 Cardiff City y Swansea City 2-0 Morecambe, en cuanto a los que pasaron de ronda.

Dentro de los que deberán jugar un "replay" están Hull City 1- 1 Birmingham City; Newport County 1-1 Eastleigh y Norwich City 1-1 Bristol Rovers.

Mañana domingo jugarán Luton Town vs. Bolton Wanderers; Manchester City vs. Huddersfield; Nottingham Forest vs. Blackpool; Peterborough vs. Leeds United; Shrewsbury Town vs. Wrexham; West Bromwich vs. Aldershot; West Ham vs. Bristol City y Arsenal vs. Liverpool.

El resumen del partido: (Imágenes ESPN)

