Gabriel Hauche anunció su sorpresiva salida de Racing Club

El delantero de Racing, Gabriel Hauche, anunció este martes su sorpresiva salida del club, mientras que afirmó que se trata de una "decisión absolutamente personal" y que no tiene que ver con "ningún malestar con la institución".

"Decirle adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo, pero a veces resulta necesario: hoy siento que es momento de cerrar esta etapa en Racing y de buscar nuevos horizontes para mi carrera futbolística", expresó el atacante mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Gabriel Hauche finalizará su segunda etapa como jugador del club. Luego de 245 partidos, una Liga y dos Copas con la camiseta de La Academia, le damos las gracias eternamente por su compromiso innegociable, por sus goles en momentos clave y por el amor incondicional a nuestros… pic.twitter.com/EYcrLivqw6 — Racing Club (@RacingClub) December 26, 2023

En esa línea, continuó: "La vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta y, con virtudes y defectos, siempre me entregué al máximo. En cada entrenamiento y en cada partido me brindé por completo para estar a la altura de lo que exige un club como el nuestro".

En otro pasaje del texto, Hauche aclaró: "Mi decisión es absolutamente personal y no responde a ningún malestar con la institución. Al contrario, estoy agradecido a quienes me abrieron la puerta en enero de 2022 para que pueda pisar nuevamente el Cilindro".

Además, dejó un mensaje para los hinchas "que alientan en las buenas y en la malas": "Solo tengo palabras de admiración, son el corazón del club y eso va a ser así por siempre", manifestó el atacante.

"Si alguien me hubiera dicho de chico que iba a vivir esta historia increíble, no le hubiese creído. Pero a veces la realidad es más linda que los mejores sueños. Te quiero mucho, Racing. Gracias por tanto. Gracias toda la vida", cerró.

A lo largo de sus diferentes ciclos, el "Demonio" disputó 245 partidos con la camiseta de Racing y convirtió 43 goles, al tiempo que se consagró campeón del torneo en 2014, del Trofeo de Campeones en 2022 y de la Supercopa internacional también del año pasado.

