Filipe Luis reveló la sugerencia del Kun Agüero para provocar a Di María

El defensor brasileño, ex Atlético Madrid, Filipe Luis recordó en una charla con el programa “Charla Podcast” el mayor arrepentimiento de su carrera, el cual se dio cuando el lateral jugaba un Derby madrileño ante el Real Madrid.

El lateral contó que en la previa de uno de los primeros clásicos que disputó con la camiseta rojiblanca recibió un consejo del delantero argentino, Sergio “Kun” Agüero para que la tarea de defender a Di María le resulte más fácil.

Por lo que contó Filipe Luis pic.twitter.com/S07SDK7sKl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 11, 2023

“Voy a confesar que abriré mi corazón aquí con el mayor arrepentimiento que tengo en mi carrera, porque si hay algo de lo que realmente me arrepiento, tal vez una de las únicas cosas que me arrepiento. Me gustaría retroceder en el tiempo y no volverlo a hacer… fue contra Di María”, contó el defensor.

“Agüero me dijo: ‘Filipe, si te acercas a él háblale de su esposa’. Entonces llegué y le dije: ‘Tu mujer fue no sé qué y tal…’ y comencé a insultarlo y dije el nombre de ella. Y el hombre me miró, cabizbajo”, reveló Filipe sobre la táctica que le recomendó el “Kun” para defender al “Fideo”.

El defensor recordó que en aquel partido y tras utilizar la táctica recomendada por su compañero de equipo, Ángel Di María no tuvo un gran rendimiento: “Yo lo marqué en ese partido, lo golpeé todo el juego y esas cosas y realmente no jugó bien. Pero llegué a casa y me arrepentí mucho. Di María discúlpame”, cerró el defensor pidiéndole perdón a su colega.

A pesar del rendimiento del argentino, aquel clásico terminó 2-0 a favor del conjunto “Merengue” con goles de Ricardo Carvalho y Mesut Özil.

En el Atlético Madrid, Filipe Luis disputó 333 partidos fue campeón de la Liga española, la Copa del Rey, de la Europa League en dos oportunidades y de la Supercopa de Europa también por duplicado.