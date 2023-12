Campazzo fue elegido jugador del mes en la Euroliga: las mejores jugadas

El base cordobés Facundo Campazzo, una de las figuras de Real Madrid de España, fue elegido el jugador del mes en la Euroliga de básquetbol.

Campazzo, hombre de la selección argentina, terminó como el mejor basquetbolista con promedio de 23,5 en índice de rendimiento y 8.3 asistencias. Además, colaboró con 16 puntos; con un 82.1% en tiros de dos puntos y un 100% en tiros libres.

El premio se basó en los seis partidos jugados por todos los equipos de la Euroliga entre el jueves 2 de noviembre y el 1 de diciembre.

Esta es la segunda vez que Campazzo recibe este trofeo, ya que la primera vez fue en abril de 2019.

Las jugadas más destacadas

An unbelievable month for the Argentine guard ?? #EveryGameMatters pic.twitter.com/ve6iQvfWp6