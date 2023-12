El actor y productor de cine y televisión Federico D'Elía, reconocido por su papel en exitosas series como la histórica "Los Simuladores", estalló en su cuenta de Twitter contra el presidente de AFA, Claudio Tapia, por la indefinición de la final de Copa Argentina entre Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia.

Reconocido hincha del "Pincha", D'Elía apuntó contra "Chiqui" y la organización del torneo: "No pueden organizar un asado para dos".

"Inútiles, parásitos… no pueden organizar un asado para 2. Arruinan todo lo que tocan. Chiqui, los campeones del mundo fueron los jugadores y el CT, no vos", escribió el actor en su cuenta de X (ex Twitter), visiblemente molesto.

La final de Copa Argentina sigue sin datos concretos sobre su organización y se erige en un problema para los clubes, que aún no tienen certezas para preparar el trascendental partido, que otorga, además del título, un boleto para la Copa Libertadores del año próximo.