"El Kun” Agüero, sobre el Boca-Fluminense: "Rey de copas hay uno solo"

El sábado pasado, Boca cayó 2-1 en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en el Maracaná y este gran partido todavía sigue fresco, por lo que el ex delantero de la selección argentina, Sergio Agüero, opinó en su stream.

“El Kun” realizó una transmisión en vivo tras anunciar que su amigo, Lionel Messi, será su socio en el equipo de eSports, Krü. En esta transmisión también se refirió al partido de Boca analizando lo que vio y les dejó un mensaje a los hinchas “Xeneizes” desde la visión de un hincha de Independiente.

“Pobres los de Boca. Bueno, che, no se pongan mal, ya está. Acabo de ver a dos amigos míos acá en Krü que son de Boca y fueron a la cancha. Hoy los vi y vinieron tristes. Yo les di un abrazo y les dije: ‘Qué va a hacer, Rey de Copas hay uno solo. Se pierde, se gana y tienen que estar orgullosos que llegaron a la final de la Libertadores. No es fácil’, contó el ex delantero del Manchester City.

“Como venía jugando Boca hay que reconocer que es espectacular, hay que reconocer el esfuerzo de los jugadores. También, ¿qué querés? El primer tiempo era 99% posesión de balón de Fluminense contra 1% de Boca: ¿Cómo querés hacer un gol así? No me jodan. Es imposible así”, analizó el “Kun”.

“El Kun” también se refirió a la expulsión del colombiano Frank Fabra, quien según el ex delantero fue bien expulsado: “¿Qué querés? Metió un cachetazo y lo tuvieron que echar. Se olvidó de que había VAR, antes zafabas como loco”.

El ex Manchester City se refirió al rendimiento de dos jugadores de Boca en especial, el juvenil Valentín Barco y el lateral goleador Luis Advíncula.

“El Colo no jugó su mejor partido, pero lo hubiese bancado todo el partido, qué se yo. Es pibe, joven, hay que estar ahí con 18 años en una final. Hay que bancar a los jugadores, les digo a los hinchas de Boca. Ya está, borrón y cuenta nueva”, declaró el “Kun” con respecto al juvenil.

En cuanto al peruano, dijo: “Fue el mejor jugador de Boca, sin dudas. Desde el principio. Al 11 (Keno) le metió dos murras y olvidate, ya no la tocó más. Y ahí metió y metió y fue merecídisimo su gol. Yo me acuerdo que algunos hinchas de Boca lo puteaban a Advíncula. Yo les decía: ‘Dejalo en paz al pibe que está jugando. A veces juega mal, otras veces bien’. Pasa que somos muy pasionales acá en la Argentina y vamos más allá. Pero Advíncula la rompió”.