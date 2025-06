El increíble video de Messi haciendo jueguitos en la cancha de Newell´s de niño

Un increíble video de Lionel Messi, de niño, haciendo jueguitos en la cancha de Newell´s se viralizó en las últimas horas.

En el video se puede ver a un Messi de tan solo nueve años controlando la pelota mientras la gente en el estadio canta "Marado, Marado".

/Inicio Código Embebido/

Footage of a 9-year-old Lionel Messi doing kick-ups on the El Coloso pitch. The crowd chants "Marado, Marado", already comparing him to Maradona.



Messi's "Machine of 87" team had won the 1996 Copa de la Amistad in Peru & were presented to the fans.



(??? Matías Sauro YouTube) pic.twitter.com/2MYAwoRvhl