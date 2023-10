El ídolo brasileño Romario apuntó contra Boca: "Que se jodan los argentinos"

FOTO: El ex jugador de Brasil y Fluminense. @DiarioAs

El ex futbolista brasileño Romario aseguró que Fluminense será el nuevo campeón de la Copa Libertadores y apuntó contra Boca, que buscará el próximo sábado alzar el séptimo título continental de su historia.

"Fluminense debería tomar la iniciativa. Que se jodan los argentinos, esos cabrones. Ya está, a Boca se lo va a dar por el c.... Soy Fluminense desde que nací. Jugué en el Fluminense, soy de Río, tengo mucho cariño, es la afición más encantadora que he tenido la oportunidad de conocer. Es el mejor equipo y realmente se lo merece", declaró el ex delantero.

Por otra parte, Romario, que jugó en Vasco da Gama, Flamengo y Fluminense ha demostrado en numerosas ocasiones estar más identificado con River que con Boca.

"Fuera de Brasil, la hinchada más difícil es la de River. Qué hinchada más difícil, más dura allá. Del carajo... Todo el tiempo. Para mí, más dura que la de Boca, al menos es mi opinión, por lo menos cuando me tocó enfrentarla a mí", había manifestado el "Chapulín".

Su exabrupto llamó la atención, ya que el lunes, día en que Diego Armando Maradona hubiera cumplido 63 años, le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram: "Mi amigo habría cumplido 63 hoy si estuviera vivo. Su partida ha sido llorada por millones de entusiastas del fútbol y su legado y su gran historia nunca serán olvidados. Fue un honor poder compartir campo con el argentino que conquistó el mundo con la pelota en los pies. De los que vi jugar fue el mejor. La devoción de sus fans está más que justificada. Maradona, tu paso por el mundo nunca será olvidado!".

Respecto a la actualidad de Fluminense, el campeón del mundo en Estados Unidos 1994 también comentó sobre la figura del entrenador Fernando Diniz, que doblega tareas entre el equipo carioca y la selección de Brasil: "Quiero felicitar a Ednaldo (Rodrigues), que es presidente de la CBF. Eligió bien a Diniz. Es el mejor entrenador que tenemos".

"No tiene tiempo para hacer con la selección lo que hace en el club, que es su punto fuerte, el entrenamiento, la unión de estos jugadores, hace lo que puede. Empataron y perdieron estos dos últimos partidos, nadie siempre gana. Pero puedo decir que, en mi humilde opinión, la selección brasileña está en muy buenas manos con Diniz", destacó.

Por último, aprovechó y le lanzó un dardo a Carlo Ancelotti, que continúa al frente del Real Madrid, y se rumorea que llegará al combinado nacional brasileño en 2024: "Que se joda Ancelotti, lo quiero (a Diniz) hasta el final".