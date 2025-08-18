En vivo

Talleres vs. San Martín (SJ)

Deportes

El Everton cayó ante el Leeds en el arranque de la Premier

El visitante volvió a la primera de Inglaterra tras dos años y ganó mediante un penal ejecutado por Lukas Nmecha en el minuto 84.

18/08/2025 | 18:25Redacción Cadena 3

FOTO: Grealish debuta con Everton en derrota ante el ascendido Leeds en la Liga Premier

Jack Grealish no pudo inspirar al Everton después de ingresar como suplente en la segunda mitad para su debut en una derrota el lunes 1-0 ante el recién ascendido Leeds en la Liga Premier.

El atacante inglés procuró reavivar su carrera después de dejar el Manchester City en calidad de préstamo y tuvo que conformarse con un lugar en el banquillo para el primer partido de Everton.

Grealish ingresó a los 71 minutos cuando el marcador estaba 0-0 en Elland Road y no gravitó antes de que se pitó un penal a favor de Leeds cuando James Tarkowski, capitán de Everton, desvió con el brazo izquierdo un remate con dirección a la red.

Lukas Nmecha, que llevaba apenas seis minutos en el campo como suplente, ejecutó el penal, batiendo a Jordan Pickford para el único gol a los 84 minutos.

Fue el retorno de Leeds a la Premier después de una ausencia de dos años — el segundo equipo recién ascendido que ganó en la jornada inaugural, siguiendo los pasos de Sunderland.

Everton confiará en un mejor desempeño el domingo cuando el equipo reciba a Brighton para el primer partido oficial en su nuevo estadio frente al mar con capacidad para 53.000 asientos en Bramley-Moore Dock, que ha reemplazado a Goodison Park como feudo de los Toffees.

Lectura rápida

¿Quién debutó en el Everton?
Jack Grealish debutó como suplente en el Everton.

¿Qué equipo enfrentó al Everton?
El Everton enfrentó al ascendido Leeds.

¿Qué sucedió con el puntaje?
Everton perdió 1-0 ante Leeds

¿Cuándo se produjo el partido?
El partido se llevó a cabo el lunes.

¿Qué evento importante se anunció para el Everton?
El Everton jugará su primer partido oficial en su nuevo estadio el domingo.

[Fuente: AP]

