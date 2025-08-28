Dieron de alta a todos los hinchas de la U de Chile que habían sido internados
Más de 20 simpatizantes del equipo chileno fueron atendidos por el sistema de salud de Buenos Aires, dos de ellos necesitaron neurocirugía de urgencia.
28/08/2025 | 20:35Redacción Cadena 3
FOTO: Incidentes en Avellaneda.
Luego de varios días de atención médica en Buenos Aires, finalmente fueron dados de alta todos los hinchas de la Universidad de Chile que sufrieron lesiones por los incidentes en la cancha de Independiente.
La noticia fue confirmada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en donde revelaron que más de 20 personas tuvieron que ser asistidas, y dos de ellas necesitaron neurocirugía de urgencia.
/Inicio Código Embebido/
Incidentes en el fútbol. Grindetti defendió a Independiente: “Fuimos víctimas, no responsables”
El presidente del club, brindó este martes una conferencia de prensa en la que explicó el descargo formal que la institución presentó ante la Conmebol.
/Fin Código Embebido/
Tras el fuerte episodio ocurrido en el Libertadores de América, los heridos fueron trasladados a los hospitales bonaerenses Fiorito, Presidente Perón y Eduardo Wilde, donde los equipos de guardia trabajaron durante toda la madrugada para contener la situación.
Dos de las víctimas de lesiones fueron operados de la cabeza en la madrugada del jueves pasado y se mantuvieron en observación intensiva.
“Frente a la violencia irracional, la salud pública respondió con humanidad, profesionalismo y compromiso. El sistema funcionó en red y salvó vidas”, aseguraron desde el Ministerio de Salud en el comunicado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con los hinchas de la Universidad de Chile? Fueron dados de alta tras recibir atención médica por lesiones en un incidente en la cancha de Independiente.
¿Quién confirmó la noticia? El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuándo sucedieron los incidentes? Los incidentes ocurrieron antes de que los hinchas fueran atendidos en los hospitales, y la operación de dos víctimas fue el jueves pasado.
¿Dónde fueron atendidos los heridos? En los hospitales bonaerenses Fiorito, Presidente Perón y Eduardo Wilde.
¿Por qué fue necesario el traslado a hospitales? Porque más de 20 personas sufrieron lesiones, y dos de ellas necesitaron neurocirugía de urgencia.