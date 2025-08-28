Dieron de alta a todos los hinchas de la U de Chile que habían sido internados

Luego de varios días de atención médica en Buenos Aires, finalmente fueron dados de alta todos los hinchas de la Universidad de Chile que sufrieron lesiones por los incidentes en la cancha de Independiente.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en donde revelaron que más de 20 personas tuvieron que ser asistidas, y dos de ellas necesitaron neurocirugía de urgencia.

Tras el fuerte episodio ocurrido en el Libertadores de América, los heridos fueron trasladados a los hospitales bonaerenses Fiorito, Presidente Perón y Eduardo Wilde, donde los equipos de guardia trabajaron durante toda la madrugada para contener la situación.

Dos de las víctimas de lesiones fueron operados de la cabeza en la madrugada del jueves pasado y se mantuvieron en observación intensiva.

“Frente a la violencia irracional, la salud pública respondió con humanidad, profesionalismo y compromiso. El sistema funcionó en red y salvó vidas”, aseguraron desde el Ministerio de Salud en el comunicado.