Con presencia argentina, la Champions cerró su jornada con goleadas y sorpresas

La cuarta fecha de fase de grupos de la máxima competencia europea, la Champions Legue, cerró su jornada de martes con la victoria del Manchester City de Julián Álvarez, que superó por 3 a 0 al Young Boys de Suiza con dos tantos de Erling Haaland y uno de Phil Foden.

El elenco inglés, defensor del título, que ganó los cuatro partidos del Grupo G, selló su clasificación a octavos habiéndose distanciado por tres puntos del Leipzig de Alemania, su inmediato perseguidor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No ingresó en el encuentro el cordobés Julián Álvarez, quien lleva convertidos tres goles en la presente edición de la competencia en los tres partidos que disputó hasta el momento, siendo este el primer duelo que no juega, incluso como un ingreso desde el banco de suplentes.

Por otro lado, el Barcelona dio la sorpresa de la jornada ya que cayó por primera vez en la competencia, por 1 a 0 ante el Shakhtar Donetsk, con el único tanto de Danylo Sikan, y tras el triunfo por 2 a 0 del Porto ante Royal Antwerp quedó con igualdad de puntos en el primer puesto de la tabla con nueve.

/Inicio Código Embebido/

Griddy for the round of 16 ??@RBLeipzig | #UCL pic.twitter.com/Jq2nKbwBad