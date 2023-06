Con Julián en duda, la selección argentina se entrenó pensando en Australia

En la que fue la última práctica de la selección argentina a un día del amistoso internacional frente a Australia, rival en octavos del Mundial de Qatar 2022, el plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrenó por primera vez con todos sus jugadores convocados tras la llegada de Julián Álvarez, y la presencia del delantero es la única duda en el armado del equipo.

La selección nacional ultimó detalles para afrontar los dos amistosos de la gira asiática ante Australia en China, el jueves a las 9, y frente a Indonesia en Yakarta, el lunes en horario a confirmar. Este miércoles, el equipo comandado por Scaloni se entrenó en el Estadio Olímpico para que el entrenador termine de delinear la formación.

En la última práctica previa al encuentro frente al conjunto australiano, que fue a puertas abiertas, el técnico buscó definir el equipo para la primera prueba amistosa. Fue el primer trabajo de Álvarez con el plantel, ya que llegó este miércoles tras unos días extra de descanso por el título de Champions League obtenido con Manchester City.

La idea del técnico campeón del mundo es no arriesgar a ningún jugador que no esté al 100% desde lo físico y, si bien ya tiene varios puestos definidos, como el de Lionel Messi, aún no dio a conocer qué jugadores estarán en el frente de ataque.

Teniendo en cuenta que el delantero surgido en River solo participó del ensayo de este miércoles, el entrenador albiceleste no confirmó si será titular ante Australia e, incluso, lo manifestó en conferencia de prensa: "Todavía no tengo el equipo, pero es más o menos el que terminó jugando en el Mundial".

"Tengo que ver cómo está Julián, que llegó hoy y viene merecidamente de festejo. Veremos si va desde el inicio o con el partido empezado; eso cambiará un jugador o dos", agregó.

En caso de mantener su esquema habitual, Giovanni Simeone podría jugar por el delantero del City, aunque no se descarta que haya un retoque en el sistema táctico para que vaya Nicolás González desde el arranque.

Otra duda que no despejó Scaloni es por uno de los puestos de la mitad de la cancha y deberá decidir si sigue Enzo Fernández o si vuelve a apostar por Leandro Paredes. Asimismo, el técnico oriundo de Pujato no piensa arriesgar a Nicolás Tagliafico y a Alexis Mac Allister, ambos con fatigas musculares producto de las exigencias de una larga temporada y serían reemplazados por Marcos Acuña y Giovani Lo Celso.

El resto de la formación para competir en el Estadio de los Trabajadores parece salir de memoria: Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero, Nahuel Molina se moverá por el lateral derecho, Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Otamendi integrarán la zaga central, Rodrigo De Paul estará en el mediocampo y Ángel Di María en la delantera junto al capitán argentino.

De esta manera, el probable equipo de la selección argentina sería el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Giovanni Simeone o Nicolás González.