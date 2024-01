Con gol de Julián Álvarez, el City goleó al Huddersfield y avanzó en la FA Cup

El delantero Julián Álvarez, campeón del mundo en Qatar 2022, convirtió un gol en el triunfo de Manchester City sobre Huddersfield por 5-0, como local, por los 32avos de final de la Copa FA.

La jornada copera también tuvo un gol del argentino Nicolás Domínguez para Nottingham Forest, que empató 2-2 ante Blackpool y deberá jugar el "replay" para definir el clasificado.

Julián Álvarez fue titular en el City y marcó el 2-0 a los 37 minutos del primer tiempo.

El delantero del seleccionado argentino también participó con una asistencia en el primer gol del partido marcado por Phil Foden, a los 33', y luego fue reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo.

En su lugar ingresó el belga Kevin De Bruyne, quien reapareció luego de cinco meses ausente por lesión.

Foden, quien coronó su doblete, Oscar Bobb y Jeremy Doku completaron la goleada del equipo dirigido por Josep "Pep" Guardiola contra Huddersfield, de la segunda división.

El City es el último campeón de la Copa FA y avanzó con comodidad a la próxima ronda.

Ante la lesión del goleador Erling Haaland, quien lleva siete partidos afuera, el "Araña" se consolida como pieza clave del ataque de los "Ciudadanos". En los últimos cuatro encuentros, el ex River Plate marcó cinco goles y aportó dos asistencias.

El otro argentino que pasa por un gran momento en Inglaterra es el mediocampista Nicolás Domínguez, quien marcó un nuevo gol para Nottingham Forest.

Nicolás Domínguez is not messing about.