Alexis Sánchez apuntó contra la Federación chilena por el mal estado del predio

El delantero Alexis Sánchez apuntó duramente contra la Federación de Fútbol de Chile, en la previa del partido frente a Ecuador por Eliminatorias, por el difícil presente de la selección, que desencadenó la salida de Eduardo Berizzo, y mostró su descontento por las instalaciones del predio en el que trabaja la "Roja" en cada convocatoria y las condiciones del Estadio Monumental, donde igualaron 0-0 con Paraguay.

"Tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional", comenzó Sánchez en conferencia, antes de referirse al complejo deportivo de la Federación: "En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así".

En la misma línea, Alexis también hizo fuertes declaraciones sobre la cancha de Colo Colo, donde Chile disputó todos sus partidos de local en estas Eliminatorias: "En el estadio Monumental yo estaba sentado, estirando y veo que del desagüe sale excremento de nosotros mismos de la ducha. Entonces uno dice, ¿es una selección o un equipo de tercera?".

Sobre el presente de la "Roja", que actualmente está octava, fuera de puestos de clasificación para el Mundial 2026, explicó: "Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de cómo hacerlo. La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. Los jugadores dicen que es un desastre".

Para cerrar, destacó el trabajo realizado por el argentino Eduardo Berizzo antes de su renuncia: "Hace tiempo no veía un trabajo así en la Selección. Con Rueda, por ejemplo, no lo sentía así. Es un análisis abierto. En lo personal veo un equipo que juega de igual a igual. Con Colombia fuimos superiores y después Colombia le ganó a Brasil. Estamos a cuatro puntos de los de arriba. Veo al equipo bien".

"Los jugadores jóvenes estaban tristes, muchos debutaron con Berizzo. Jugaron los Panamericanos con una idea de juego bien marcada. Hace tiempo no pasaba. Pero esto es fútbol. El cuerpo técnico tuvo seriedad hasta el último día", completó.

Chile visitará a Ecuador el próximo martes, a las 20.30, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.