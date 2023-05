Peter Lanzani y Luis Moreno Ocampo retomaron la historia de "Argentina 1985"

Giuliana Piantoni

Luis Moreno Ocampo es una persona a quien no se podría calificar verdaderamente de "famosa" o "mediática". Sin embargo, todo el país vio su rol protagónico como fiscal adjunto protagonista del histórico "Juicio a las Juntas" en "Argentina, 1985", en la piel de Peter Lanzani.

El actor y el personaje real de la historia pasaron por la Feria del Libro de Buenos Aires para dialogar sobre el libro "Cuando el poder perdió el juicio", publicado por la editorial Capital Intelectual, en el que relata su investigación posterior al juicio en un lenguaje claro y preciso.

La obra fue reeditada con el subtítulo "Argentina, 1985", en relación a la película de Santiago Mitre.

¿Qué aporta el libro a la historia que volvió a tomar relevancia gracias a la película?

LMO: El libro cuenta básicamente sobre cómo funciona el gobierno militar, utiliza las pruebas del juicio para explicar cómo funciona la dictadura, cómo funciona la parte militar, las órdenes que dieron, por qué las dieron, qué hicieron y cómo funcionaba la diplomacia, la prensa, los jueces, cómo funcionaban los grupos de derechos humanos.

Básicamente la obra transforma las pruebas del juicio de las juntas en una historia de lo que pasó. Este libro se escribió en el año ''96, yo cuando terminó el juicio, en 1988 y 1990, quería entender más lo que habíamos hecho, entonces trabajé con un grupo de investigadores de política social y comunicación para entender más.

Y como resultado de esa tarea, escribí este libro después de 6 años. Lo reimprimimos en el 2014 y ahora lo volvimos a imprimir para dar a la gente que le gustaba la película.

¿Qué opina, en base a este libro y a su investigación, de la Justicia de ahora?

LMO: Las designaciones de los fiscales y jueces a partir de la época de Menem, fueron para evitar que se investigue.

Básicamente designaron a jueces federales para que no investiguen. Domingo Cavallo lo denunció, cuando hablaba de "el juez de la servilleta". Bueno, eran jueces destinados a que no investiguen. Y después, la Argentina todavía no se recuperó de ese problema.

¿Opina que su representación en la película fue fiel a la historia?

LMO: Peter Lanzani estuvo bárbaro, encima es re buen mozo, y yo estoy reencarnado en Peter Lanzani, no se puede pedir nada más. Pero la película, más allá de eso, a mí me parece que explica a los jóvenes del siglo XXI lo que pasó hace 40 años. Es genial.

Argentina 1985 tuvo una fuerte crítica por el rol casi nulo de Alfonsín en el juicio a las juntas, ¿qué opina de eso?

LMO: A mí me parece que la película tiene un ángulo, cuenta una historia, los fiscales que le abren la puerta a las víctimas. Falta el rol de las ONGs, del grupo de hechos humanos, falta el rol de los jueces que fue fundamental, falta el rol de las defensas, falta el rol de qué le pasa a los militares en su cabeza, el rol de los políticos, hay muchos ángulos que no están cubiertos, esa es otra película que hay que hacer, pero Alfonsín está.

A mí me parece que las amenazas a nosotros, nadie nos pone una pistola en la cabeza, eso es como una nube negra sobre nuestra cabeza que se ve, y Alfonsín nos parece una nube blanca que nos protege a todos y no se mete con la Justicia, a mí me parece que ese es el rol perfecto de Alfonsín.