Pola Oloixarac: "Cuando sacás a los políticos del personaje, se vuelven locos"

Giuliana Piantoni

Pola Oloixarac pertenece a uno de mis géneros preferidos de escritoras. Ricardo Piglia la catalogó como "el gran acontecimiento de la nueva narrativa argentina". Yo prefiero llamarle "chicas cancheras que escriben sobre política". Es cierto que el género viene medio escueto en cantidad de referentes, pero, como Pola, creo que eso está por cambiar.

Pola presenta "Galería de celebridades argentinas" en la Feria del Libro de Buenos Aires. Una serie ensayos políticos, con perfiles satíricos sobre lo que ella llama irónicamente "los próximos próceres de la Argentina".

Si tuviera que describir su estilo narrativo, uno podría imaginar a Pola como una suerte de "psicoanalista de los políticos" -aunque ella rechaza esta etiqueta-, una detective que busca desnudar la desalentadora verdad que se oculta detrás de la fachada que los políticos procuran erigir para engañar a la opinión pública.

"Los políticos te hacen un show muy fuerte para convertirse en personajes de nuestras vidas, para que pensemos cosas sobre ellos e influenciar la manera que vivimos y nos relacionamos con las cosas. Tienen una narración que quieren contar siempre, pero cuando los sacás de esa narración para contar lo que hacen o lo que cuentan sin querer contarte, se vuelven locos", contó a Entre Líneas.

Pola da fe de que más de uno de estos textos le dio algún que otro dolor de cabeza.

"Cuando escribí sobre Santiago Cafiero, me tiraron de todo. Escribí cómo este 'seductor del peronismo' en realidad no seducía tanto y me parece que eso es lo más doloroso. El peronismo quiere jugar a la fantasía de cómo ellos son el macho que está seduciendo y no pueden tolerar que alguien sea indiferente o los escudriñe y los encuentre vacuos", subrayó.

La reacción ante el ensayo "Cafiero, galán tóxico de sangre azul" no se hizo esperar: "Taiana, Rossi, ministros que una suponía, tenían cosas más importantes que hacer, tuiteaban contra mi. Hasta Alberto retuiteaba que lo que hacía no era periodismo. Todo porque había atacado a un puntal de la aristocracia peronista, como es Cafiero", dijo.

Lejos de desanimarse, la autora descubrió que ahí había un hilo del qué tirar: "Cuando me di cuenta de que pasaba eso, fue fuerte y muy literario, tanto lectores como políticos reaccionaban ante la fuerza de la literatura".

Pola es periodista, filósofa y traductora, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Pero a la hora de pensar en su formación, no dejó de destacar el impacto de la literatura en su forma de ver el mundo.

"Para mí lo que más me formó fue el leer novelas, las novelas como Cumbres Corrascosas, de Emily Bronte, o Retrato de una Dama, son las que te enseñan el arte oculto de la empatía, a ver las tensiones entre los personajes y esa fue mi escuela", expresó.

A pesar de las críticas, Pola ha logrado consolidar su carrera literaria y periodística, y su libro "Galería de celebridades argentinas" promete ser uno de los más destacados de la Feria del Libro de Buenos Aires.