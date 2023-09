Murió "Chichita", primera maestra de Scaloni: emotiva despedida y recuerdo

En las últimas horas, se conoció la noticia del fallecimiento de María Cristina Fossaroli, conocida cariñosamente como “Chichita”, quien desempeñó un papel fundamental en la vida del actual director técnico de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni.

Tenía 82 años al momento de su partida y es recordada por el conmovedor homenaje que le brindó a Scaloni tras la victoria de la selección en la Copa del Mundo de Qatar, que capturó la atención de todo el mundo.

María Cristina Fossaroli fue la primera maestra de Scaloni en su paso por la Escuela Número 227 Bernardino Rivadavia, ubicada en la localidad de Pujato.

Chichita tuvo la responsabilidad de ser la maestra de 6to y 7mo grado de primaria del actual entrenador del seleccionado argentino. En el ciclo Potreros del Mundo de Cadena 3, previo a la consagración de Qatar 2022, Claudio Giglioni habló con ella desde la escuela donde se formó el DT campeón .

“En el pasado, para mí Scaloni eran dos hermanitos que venían a las escuelas, con sus guardapolvitos, arregladitos. Y les gustaba más la pelota que el lápiz y el libro. Ahora, estoy llena de orgullo”, comentaba.

Y agregaba: “Él no podía estar si no miraba a sus compañeros, haciendo alguna picardía. No todo fue color de rosa, sin los papás no sé si habrían llegado a tanto”.

A poco de disputarse ese Mundial soñado para todos los argentinos, “Chichita” cerraba con un mensaje para Scaloni que hoy se reviste de una emotividad superlativa.

/Inicio Código Embebido/

Estadio 3 Rosario Murió "Chichita", primera maestra de Scaloni: el recuerdo de su testimonio en Cadena3 Video

/Fin Código Embebido/

“Estoy orgullosísima de vos, me encantaría verte y darte un abrazo y un beso, hace muchísimo que no te veo. No importa como salga, pero estoy segura que vas a salir campeón con nuestros muchachos, con quienes formaste una gran familia. Se que va a ser positivo y vas a volver a Pujato lleno de gloria, y acá te vamos a estar esperando”. Y así fue.

Despedida en su casa

Por su parte, desde el establecimiento educativo compartieron una sentida carta a modo de despedida.

“Seño Chichita....

Siempre presente en tu querida "227", siempre acompañándonos, siempre siendo "Señorita Maestra"...

Nos dejas tu sentido de pertenencia, tu trabajo responsable y comprometido, tu sonrisa inconfundible y protectora...

Y todos guardamos esos MB con birome verde, súper prolijito, con una frase que nos alentaba a seguir.

En nuestro recuerdo siempre resonará ..."Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón..."

Seño Chichita...siempre en nuestros corazones.... ¡Gracias por tanto!

Escuela 227 "Bernardino Rivadavia" Pujato".