Martínez Dupuy no jugará en México y seguirá en Rosario Central

El delantero de Rosario Central Luca Martínez Dupuy no jugará finalmente en Juárez de México, luego de que se frustraran las negociaciones entre los clubes por la compra del pase, informaron esta tarde fuentes “canallas”.

“Juárez debía hacer un primer pago por la compra del 70 por ciento de los derechos del pase del jugador y después había un segundo pago, que ellos no quisieron garantizar con avales con el argumento que ‘si no pagamos van a la FIFA y lo cobran igual’, una condición que no aceptamos y por eso se cayó la transferencia”, remarcó a Télam un vocero cercano a la dirigencia del club.

La venta de la ficha de Martínez Dupuy iba a servirle a Central para “saldar la deuda que el club mantiene con Talleres por la compra del pase del zaguero Juan Cruz Komar, en un monto de 1.580.000 dólares, formados por dos cuotas impagas de 660 mil cada una más un punitorio de 46 mil, además de otro porcentaje”, reveló un portavoz.

El delantero nacido en México, de 22 años y de madre y padre argentinos, estaba concentrado para el cotejo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, pero fue bajado del banco de suplentes “porque no estaba en condiciones de jugar”. En su lugar entró el atacante Alan Marinelli.