La regla “anti Dibu”: Castellano develó cómo hacía para atajar penales

Hernán “El Rifle” Castellano dialogó con Siempre Juntos de Cadena 3 Rosario y brindó su mirada sobre la nueva regla Dibu Martínez que impulsa la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

“La FIFA viene poniendo leyes en contra de los arqueros que debe ser para que en el espectáculo haya más goles, pero perjudican cada vez más a los arqueros”, dijo el ahora entrenador de arqueros del equipo auriazul.

“Cada vez que hay un penal juega mucho lo psicológico y el arquero tiene esos 30 segundos para enfrentar ese duelo, tratar de sacarle adónde va a patear el jugador o inducirlo a que patee a una punta para poder atajarlo”, reveló el ex arquero de Rosario Central.

Atajar Penales:

Uno tiene esas artimañas. Algo tratábamos de hacer para inducirlo a tomar una decisión a un lado, al que yo me iba a tirar.

Según piensa el ahora entrenador de arqueros del Canalla son “medidas para favorecer al espectáculo, pero ya el futbol lo es y es imposible de parar. No haría falta poner más reglas para que haya más goles”, dijo.

¿Influye la actitud del arquero en los penales? “Juega bastante que un arquero se le mueva mucho a un rival a la hora de patear al penal, eso lo hace muy bien el Dibu Martínez, era una herramienta muy buena para él. Pero seguramente encontrará otras cosas para seguir atajando penales”.

El Rifle reveló que hizo cuando le atajó el penal a Maradona. “Lo primero que hacía era decirle al árbitro que si lo atajaba le regalaba la camiseta, era para que, si me adelantaba un poco, no me lo anulara. A los jugadores contrarios también trataba de inducirlos”, dijo, pero en el caso particular del que le detuvo a Diego Maradona contó que, por respeto, “no le dije nada”.

