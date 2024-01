FOTO: El colombiano Jaminton Campaz no se presentó en la pretemporada de Central.

El extremo colombiano Jaminton Campaz, reciente campeón con Rosario Central en la Copa de la Liga, no se presentó este viernes en el inicio de la pretemporada y desde su entorno aseguraron que no firmará el nuevo vínculo con el club hasta no resolver una deuda con Gremio de Brasil, dueño de su pase.

El oriundo de Ibagué, de 23 años, llegó a préstamo proveniente del equipo brasileño, con una opción de compra por el 50% de su pase.

Cuando finalizó su vínculo, el pasado 31 de diciembre, el "Canalla" ejecutó la cláusula para adquirir la mitad de la ficha de quien fue una de las grandes figuras del fútbol argentino, a cambio de dos millones de dólares.

Sin embargo, la institución rosarina no cerró el acuerdo con Campaz aún, quien reclama una deuda por parte de Gremio cercana a los 500 mil dólares.