Director deportivo del Maldonado: "A Ruben se le volvió a encender la llama"

Marco Ruben descolgará los botines. El goleador histórico de Rosario Central acordó su llegada al Deportivo Maldonado de Uruguay, institución radicada cerca de donde se encuentra viviendo en la actualidad.

El delantero campeón de la Copa Argentina con el Canalla firmó un vínculo hasta junio de 2024, lo que ilusionó a los hinchas de Central con una posible vuelta.

Ignacio Borjas, director deportivo del Maldonado, afirmó en Estadio 3, por Cadena 3 Rosario, que "la repercusión que tuvo fue impresionante, lo que significa la figura de él en Rosario”. “Marco está radicado acá, nos alegra que esté con nosotros", añadió.

Borjas comentó que las conversaciones vienen desde hace tiempo, “pero no le interesaba la idea”. “En el último tiempo, con algún almuerzo pudimos materializar la propuesta y generamos esta alternativa”, explicó.

En la misma línea, se refirió al buen estado físico del también ex futbolista de River Plate: “Marco ya está en condiciones de poder jugar aunque apuntamos a 2024". "Notamos que se le volvió a encender la llama. Si me preguntas el por qué, no lo sabemos. No hay arreglo posterior a junio", indicó.

“Nos abocamos a esto porque fue lo que él nos manifestó. Ruben conocía al club y la convivencia. Lo vi muy contento y con muchas ganas de volver a la actividad”, concluyó.