Zaira Nara y Vico D’Alessandro estarían viviendo un fogoso romance
La modelo y el actor tendrían una relación, aunque ella asegura estar soltera.
08/09/2025 | 14:39Redacción Cadena 3
Zaira Nara festejó su cumpleaños el pasado fin de semana y entre sus invitados estuvo el actor Victorio D’Alessandro, la posible nueva conquista de la modelo, que recientemente se separó del polista Facundo Pieres.
Si bien dijo a la prensa que sigue soltera y que la pasa bien así, en Intrusos aseguraron que ellos están teniendo un vínculo amoroso y que hasta se habrían encerrado en el baño del boliche para tener relaciones sexuales.
“Es terrible, peor lo voy a decir porque esto es amor. Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en un momento porque es tal la pasión que hay entre Vico y Zaira que lo habrían hecho en el baño el día de la fiesta”, contó Karina Iavícoli.
Zaira compartió varias fotos de su festejo y compartió una en la que se muestra con el actor, pero le sumó un emoji de un corazón rojo como si quisiera contar que están en una relación, pero sin dar demasiados detalles sobre el vínculo.
Zaira y Vico se habrían ido juntos del boliche y sería ella la que no tiene intenciones de contar sobre esta relación, mientras que a él no le molestaría blanquearlo ya que se conocieron en el año 2014 y ya habrían salido anteriormente.
[Fuente: Noticias Argentinas]