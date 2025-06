Yanina Latorre denuncia a Sofi Martínez por supuesta traición a Telefe

Yanina Latorre reveló en su programa Sálvese quien pueda (América TV) que el canal Telefe había seleccionado a Sofía Martínez para liderar la cobertura del Mundial de Clubes, pero debido a incompatibilidades en su planificación, no pudo comprometerse completamente con las transmisiones, lo que provocó malestar en la dirección del canal.

"La protagonista del Mundial de Clubes que fue contratada por Telefe como figura principal este año es Sofi Martínez. Se encuentra en Miami cubriendo el evento. Ella dejó ESPN, fue contratada y está en el streaming de La Voz. Telefe apostó fuertemente por ella, pero repentinamente apareció DAZN, una plataforma británica de fútbol, que le ofreció una mejor oferta en euros, lo que llevó a Sofi a decir 'acepto, pero estaré menos disponible para ustedes porque me ofrece más esta plataforma'. Telefe se molestó y envió a La Tora para crear contenido", compartió la conductora.

"En el canal se encuentran ofendidos, ya que invirtieron considerablemente en ella, incluso la incluyeron en La Voz, pero ella mencionó que 'no estaría tan disponible'", añadió Yanina.

Al enterarse de los rumores que comenzaron a circular, Sofi decidió expresarse para clarificar su relación con el canal donde actualmente trabaja.

La periodista Andrea Taboada conversó con Sofi y relató en Intrusos su perspectiva: “Ella dice: ‘No comprendo la razón de esta controversia’”. Según Sofía, Telefe adquirió los derechos para emitir el Mundial de Clubes en mayo, antes de que ella fuera contratada por la nueva plataforma digital europea.

“Telefe conocía mi propuesta de DAZN y me motivaron a continuar con ella. Esto me permite participar en las transmisiones siempre que sea posible. Desconozco el origen de este rumor. No tiene fundamento. Telefe se comportó de excelente manera conmigo y me sugirieron que no dejara pasar esta oportunidad”, afirmó Sofi Martínez.