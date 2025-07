Wanda Nara revela errores en transferencias y catarsis sobre Mauro Icardi

El Wandagate ya pasó por drama, enojo, gritos, celos, entre varios estados y ahora viene el humor de la mano de su protagonista, Wanda Nara, que señaló sigue “en deuda”, entre stickers de Mauro Icardi con muecas de desconcierto.

La “Bad Bitch” hizo uso de su canal de WhatsApp pasada ampliamente la madrugada y reveló los conflictos ortográficos que tuvo, producto de su ansiedad. Sin embargo, un detalle no menor desató las reacciones de sus seguidores.

“Estoy tratando de adaptarme al alias, las cuentas y toda la nueva tecnología. En Italia no usaba el alias. Acá soy siempre malísima para escribir, siempre termino por editar. Me molesta que quede el editado porque parece que me arrepentí de lo que quería decir, pero en realidad es porque me falta una letra, me apuro y escribo sin puntos”, inició Nara.

A continuación, la primera imagen mostró al delantero del Galatasaray con una mueca de desesperación. Es que la mediática suele compartir calcomanías, pero nunca relacionadas con su ex con quien comparte una fuerte batalla legal.

“El problema es que ahora, con esto de los alias, hay que poner bien el punto. Acá fue por un problema de mayúsculas. Hice tres transferencias erradas. La gente que recibió dinero de mi alias, que sepan que se lo dí con todo mi amor. Ahora tengo que hacer tres pagos porque sigo en deuda y giré a cualquier lado”, cerró la conductora.

Después de ese mensaje, hizo visible alrededor de 50 “stickers”. Los primeros mostraban a Icardi en diferentes situaciones y alcanzaron fácilmente las mil reacciones entre emoticones de vómito y montañas de heces con caras.

En la mayoría de las imágenes apuntó contra el futbolista, la otra mitad se dividió entre bromas propias, de Elián “L-Gante” Valenzuela y una postal de Ángel de Brito. Los más graciosos mostraron a Icardi con un short muy corto en un entrenamiento, el futbolista en bicicleta o a caballo en Turquía.