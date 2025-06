Wanda Nara desmintió rumores tras el escándalo con Icardi y su familia

Wanda Nara y L-Gante se presentaron ante la Justicia, y al salir de los Tribunales, la mediática abordó el escándalo que tuvo lugar en su departamento. Este incidente ocurrió cuando Mauro Icardi intentó ver a sus hijas, pero Wanda impidió que el encuentro se realizara durante varias horas.

"Es todo mentira, hay cámaras. No se puede hablar de eso, todo lo que se dijo es mentira, por suerte están las cámaras de seguridad que grabaron todo. Siempre colaboré", afirmó Wanda en el programa Intrusos.

"Estoy contenta porque están haciendo todo bien, el Ministerio Público Tutelar está haciendo todo bien. Ellas están bien y es lo más importante. No se puede hablar de las nenas, gracias por los que se interesan por eso", añadió Wanda.

Al ser consultada sobre la participación de China Suárez en el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas, Wanda respondió: "No me molesta, no es un problema".