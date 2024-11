Valentina Cervantes habló sobre el reencuentro entre Enzo Fernández y sus hijos

La separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes fue un tema que sorprendió tanto al mundo del deporte como al del espectáculo. Tras seis años de relación y dos hijos en común, Olivia y Benjamín, la pareja decidió poner fin a su vínculo.

En una reciente entrevista, la modelo y exnovia del futbolista contó detalles sobre el reencuentro que tuvieron sus hijos con su padre, durante el viaje de Enzo a Argentina para jugar con la selección.

El jueves por la tarde, Valentina fue abordada por una cronista de LAM luego de una sesión de fotos. La periodista le preguntó sobre el reencuentro familiar, a lo que Valentina respondió: “Pasaron poquititos días, así que por suerte pudieron estar con su papá y yo también estuve con ellos, así que bien”.

Este gesto de buena onda entre Valentina, conocida como "Valu" en las redes sociales, y Enzo no pasó desapercibido. De hecho, el futbolista del Chelsea compartió en sus redes sociales fotos con sus hijos, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, Valentina fue clara y afirmó: “Por ahora seguimos así”.

Respecto a su presente en Argentina, Valentina explicó que aún no se ha mudado de manera definitiva: “Todavía no me mudé, pero en unos días ya voy a estar instalada”. Al llegar al país, ella y sus hijos se habían quedado en la casa de la abuela de Valentina en San Martín, aunque ella detalló: “Sí, voy y vengo, estoy en una casa y vuelvo”.

Además de su faceta como madre e influencer, Valentina ha dado un paso importante en su carrera al unirse a Multitalent Agency, una de las agencias de representación de modelos y talentos más reconocidas de Argentina. Con 1,8 millones de seguidores en sus redes sociales, la joven ha consolidado su presencia en el mundo digital y ahora da un giro hacia su carrera profesional en el modelaje.

Por otro lado, la separación entre Valentina y Enzo Fernández fue el centro de rumores sobre su vida sentimental. Recientemente, la conductora Yanina Latorre reveló en el programa LAM que “estarían iniciando un romance el señor Enzo Fernández y la señorita Nicki Nicole”. Según la información de Latorre, Enzo y Nicki se habrían conocido a finales de octubre, durante la fecha FIFA, y habrían comenzado una relación tras la separación de Enzo y Valentina. Sin embargo, en su declaración, Latorre aclaró que no tenía la información completamente confirmada, pero que, según sus fuentes, "algo pasó, le gustó, le movió el no sé qué".

A pesar de estos rumores, Valentina Cervantes fue firme en su postura respecto a su relación con Enzo: “Por ahora seguimos así”.