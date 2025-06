Valentín Yan comparte emotivas reflexiones sobre su madre en el programa de Juana Viale

Invitado especial en el programa de Juana Viale, Valentín Yan, piloto de TC 2000 y descendiente de la reconocida actriz Romina Yan, brindó una profunda reflexión sobre el lazo que conserva con su madre, quien falleció cuando él contaba con apenas siete años.

Durante la conversación, Viale le inquirió sobre qué pensaría su madre al verlo ocupando el volante de un auto de carreras. Visiblemente conmovido, Valentín contestó: "Sé que está conmigo en el auto, no tengo ninguna duda. La siento muy presente. Trato de mantener su recuerdo vivo en todo lo que hago".

El joven también relató cómo su madre se vincula con el auto que utiliza en sus competencias. "Elegí el número cinco para mi auto porque es el día de su cumpleaños. Creo que tendría miedo al verme correr, no te voy a mentir, pero también pienso que dejaría ese temor de lado para apoyarme incondicionalmente", aseguró Valentín.

A lo largo de la charla, el piloto abordó con franqueza cómo sobrelleva la ausencia de su madre. "La siento cerca, siento que me acompaña. En muchas ocasiones me he preguntado: ‘No sé cómo salió esto’, y estoy convencido de que fue porque ella estaba ahí", afirmó. "Desde pequeño enfrenté momentos muy difíciles y, tras perder a mi mamá, todos los demás problemas me parecieron menores", agregó.

Valentín también compartió su tristeza persistente desde la niñez tras el fallecimiento de Romina: "Uno se acostumbra a vivir con el dolor, pero lo más difícil son los momentos que se pierden. Era muy chico y no tuve la oportunidad de compartir tantas cosas con ella. Además, mi mamá era la número uno, realmente. No es solo una frase, era un ser de luz".

"Fue la mejor mamá del mundo, siempre presente. Por eso, cuando miro hacia atrás o pienso en el futuro, sé que está. Se extraña lo físico, sin duda, pero disfruto mucho lo que hago", concluyó, lleno de emoción.