FOTO: Una bailarina de Sex habría enamorado a Rusherking

Rusherking estuvo presente en una de las últimas funciones de Sex, la obra teatral de José María Muscari, y fue visto muy pendiente de una mujer del elenco. Algunos señalan que la bailarina sería la nueva conquista del santiagueño.

Pochi, de Gossipeame, mostró imágenes del cantante disfrutando del espectáculo y filmando a Ampi Peña. Además, notó cómo entre ambos se intercambian “me gusta” en sus redes sociales.

“Vieron que el otro día estuvo Rusher en SEX y les conté que andaba filmando en una esquinita, será que habrá ido a verla a ella?”, destacó la instagrammer.

Ampi Peña nació en la capital de Mendoza y tiene 28 años, es hija de padre petrolero y vivió en diferentes ciudades. Actualmente trabaja en Sex y es parte del equipo de bailarinas de Cazzu.