Una bailarina de Sex habría enamorado a Rusherking
El músico fue visto disfrutando de la obra de José María Muscari, grabando a su nueva conquista.
08/08/2025 | 11:04Redacción Cadena 3
Rusherking estuvo presente en una de las últimas funciones de Sex, la obra teatral de José María Muscari, y fue visto muy pendiente de una mujer del elenco. Algunos señalan que la bailarina sería la nueva conquista del santiagueño.
Pochi, de Gossipeame, mostró imágenes del cantante disfrutando del espectáculo y filmando a Ampi Peña. Además, notó cómo entre ambos se intercambian “me gusta” en sus redes sociales.
“Vieron que el otro día estuvo Rusher en SEX y les conté que andaba filmando en una esquinita, será que habrá ido a verla a ella?”, destacó la instagrammer.
Ampi Peña nació en la capital de Mendoza y tiene 28 años, es hija de padre petrolero y vivió en diferentes ciudades. Actualmente trabaja en Sex y es parte del equipo de bailarinas de Cazzu.
Lectura rápida
¿Quién es Rusherking? Es un músico que fue visto en la obra Sex.
¿Qué hizo en la obra? Grabó a Ampi Peña y estuvo pendiente de ella durante la función.
¿Dónde se presentó? En la obra Sex, dirigida por José María Muscari.
¿Qué relación tiene con Ampi Peña? Se especula que ella sería su nueva conquista, intercambiando “me gusta” en redes sociales.
¿Quién es Ampi Peña? Es una bailarina de 28 años de la obra Sex y forma parte del equipo de bailarinas de Cazzu.
[Fuente: Noticias Argentinas]