Sofía "Jujuy" Jiménez deslumbró con un video en la ducha y reflexionó sobre su vida

Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece semidesnuda mientras se baña en una ducha. La modelo acompañó la publicación con un mensaje donde expresó su deseo de vivir de una manera auténtica. Dijo: "Vivo la vida mía, como dice Karol G y como me gusta a mí… libre, siendo lo más auténtica posible, conectando con amor y mucha alegría".

En el video, en el que se la ve disfrutar del momento, Jiménez reflexionó sobre su proceso personal de autoconocimiento. Aseguró: "Aprendí a hacerme el amor a mí misma y es un viaje de ida. Siento que no necesito más nada de nadie, es como si me autosostuviera. Me refiero particularmente a esos momentos de automimos, de regalarme minutitos solo para mí".

La modelo también destacó la importancia de aceptarse y abrazarse: "Me apego a mi ser, lo acepto, lo abrazo, me proyecto desde ahí y me ocupo de seguir creando mis propios sueños sin joder los de nadie. Deseo lo mismo para todos los que hayan llegado leyendo hasta aquí y no solo se hayan frenado por el video, jajaja, los amo".