Sofía Gonet se defendió y explicó por qué publicó su video contra Homero Pettinato

Sofía Gonet sorprendió en redes sociales al publicar un video en el cual cuenta varios de los defectos que tendría su ex novio Homero Pettinato.

La influencer viajó a Miami y ahora se encuentra en Brasil "haciendo el duelo" de la relación que no funcionó y feliz por la repercusión que está teniendo últimamente.

En una charla con Cami Mayan, la ex de Alexis Mac Allister contó que Sofi no entendía cómo no tomaba una postura mucho más combativa después del triste final que tuvo su relación: "Siempre me decía 'amiga, si yo fuera vos, sabés cómo los hundo a todos'".

"Imaginate si me hubiese pasado lo que te pasó a vos, prendo fuego a todo el mundo. Hice mi catarsis como hago siempre que me separo. La realidad es que siempre hago lo mismo, era de esperarse", aseguró “La Reini”.

"Yo cuando estoy en pareja ventilo todo, se hubieran portado mejor. Es así. Además, yo no dije nada que nadie no se espere de él. Yo ya lo superé, yo necesitaba hacer mi catarsis después de tantos meses de tolerancia. Porque yo tengo un problema que no me puedo quedar callada. Me encantaría ser un ser elevado y espiritual, pero no", afirmó la influencer.