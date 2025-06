Sabrina Rojas reveló los rasgos que busca en un hombre para enamorarse

Sabrina Rojas decidió interactuar con sus seguidores en Instagram y respondió a diversas preguntas que le formularon.

Una de las interrogantes sobre su "estilo de hombre que te gusta" generó gran interés, y Sabrina no dudó en compartir sus preferencias sobre el próximo hombre que podría conquistar su corazón.

La modelo expresó: “Me gusta que sea simple. Que tenga barrio, que sea divertido, que tenga ganas de disfrutar y que tenga la masculinidad bien puesta”. Además, detalló otras características que considera esenciales: “Que sea seguro, que me abrace fuerte, que tenga la mirada limpia, sana y que tenga pasión para todo: para vivir, para trabajar, para besar, para disfrutar”.

Por último, Sabrina dejó claro que busca a alguien que sepa cómo enfrentar los desafíos de la vida, afirmando: “Que tenga huevos para resolver los problemas de la vida. Todo eso me seduce. ¿Alguno por ahí?”.

Sabrina Rojas está actualmente soltera, tras haber intentado una relación con el empresario Gabriel Liñares, la cual no duró mucho tiempo y fue inesperada para ella.

Sin embargo, ella no se siente sola: “No siento soledad, para nada. No estar en pareja, no es estar en soledad. Es solo no estar en pareja. Yo tengo una vida muy sociable y llena de gente que me quiere mucho”.

Otra de las preguntas recibidas por parte de sus seguidores abordó su relación con Luciano Castro, su expareja y padre de sus hijos. En respuesta a la consulta sobre cómo está su vínculo actual, ella comentó: “Bien, estamos en paz”.