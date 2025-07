Rodrigo Porto: "Ser cronista de exteriores es complicado, pero cuando le ponés pasión, todo sale bien"

Rodrigo Porto, periodista y movilero nominado por su labor en Basta Baby, el programa de Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, aseguró que tuvo que aprender a encontrar un equilibrio en su trabajo, ya que estar en la calle implica una exposición constante.

"Ser cronista de exteriores es complicado, porque a veces tenés que lidiar con el clima, agresiones físicas o con personas que atraviesan una crisis económica. Cuando encontrás un equilibrio y le ponés amor y pasión, todo termina saliendo bien", afirmó.

Además, recordó varios eventos que lo marcaron profesionalmente, como el accidente de Once, el velatorio de Néstor Kirchner y la cobertura de los festejos por el Mundial de Fútbol. “Me movilizó mucho la tragedia de Once, porque vi cuando sacaban a la gente muerta del tren. Eso me marcó”, expresó,

Finalmente, se refirió al orgullo que siente por su nominación. “Tengo una mezcla de nervios y adrenalina, pero con muchas ganas de agradecer y compartirlo con todos”, comentó.