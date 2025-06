Rocío Marengo llora en vivo al enterarse de su embarazo en la mesa de Juana Viale

Rocío Marengo anunció hace poco su embarazo a los 45 años y detalló las dificultades que enfrentó durante un tratamiento de fertilidad junto a su pareja, Eduardo Fort. La noticia llegó inesperadamente mientras ambos se encontraban en la grabación del programa de Juana Viale.

La ex vedette relató que "Eduardo también buscó mucho tener un hijo. Hizo parte del tratamiento y cuando le compartí que estaba embarazada, quedó en shock. Me decía que no era posible y yo le aseguraba que sí, que estaba embarazada. Es un gran hombre y me siento orgullosa de tenerlo como compañero y futuro padre”.

“Nuestra relación ya tiene varios años. La búsqueda se complicó y tuve que acompañar a Edu en diversas etapas del tratamiento. No cualquier persona hubiera soportado lo que él pasó, incluyendo mis cambios de humor. Creí que las hormonas no me afectarían”, expresó Marengo.

“Edu también tuvo sus propios desafíos y eso me preocupaba. Tuvo que someterse a una intervención, lo cual no era sencillo. Pasé dos días sin llamarlo porque pensé que lo iba a enojar y al tercer día logramos comunicarnos. Tras ocho años juntos, ahora avanzamos a once, y creo que esa presión también lo motivó a esforzarse más”, recordó.

“Recibí la noticia del embarazo mientras estaba en la mesa de Juana y en mi mente solo se repetían las posibilidades de una respuesta negativa. Estaba lista para escuchar un "no" o un "regresa mañana". Cuando me confirmaron que estaba embarazada, mis emociones estallaron. Muchos pensaron que había sufrido una pérdida”, narró visiblemente emocionada.

“Comenzamos con tratamientos de baja complejidad que afectan mucho el ánimo y la relación. Implican que "hoy hay que tener relaciones" mientras uno está medicado. Sin una pareja sólida, es difícil lidiar con eso. A veces pensé "ya estoy grande" y me preocupaba, especialmente con toda la medicación que llevaba en mi cuerpo y que no daba resultados”, añadió.

“Fue una experiencia muy dura, pero desde el momento en que supe que estaba embarazada, no espero en la fila del supermercado, ¡yo voy directo a la de embarazadas!”, concluyó.